Sensationelle Rückkehr? Buffon vor Wechsel nach Parma

Mit 43 Jahren will Gianluigi Buffon noch einmal eine neue Herausforderung wagen. Wie unter anderem die italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano und Gianluca di Marzio berichten, soll diese in der Serie B bei Parma Calcio liegen.

Gigi Buffon is close to join Parma! He could come back to the club where he started his career 26 years ago. 🇮🇹 #Buffon

Talks ongoing – Buffon received more than five proposals, one from Besiktas too but he’s really tempted to sign for Parma with an ambitious project. 🧤 #Parma pic.twitter.com/YyWU7I3ZE2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021