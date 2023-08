Union denkt über Transfer-Hammer nach: Bonucci könnte kommen

Juventus-Legende Leonardo Bonucci hat seinen Stammplatz verloren. Union Berlin soll über eine Verpflichtung des Innenverteidigers nachdenken.

Wie der Reporter Matteo Moretto vom spanischsprachigen Medium "Relevo" via der Plattform "X" berichtet, denkt Union Berlin über eine Anstellung von Leonardo Bonucci nach. Und angeblich interessiert sich der 36-jährige italienische Nationalmannschaftskapitän sogar für den Wechsel in die deutsche Bundeshauptstadt. Mit Union könnte der Europameister von 2021 immerhin in der Champions League spielen.

Vertraglich ist Bonucci, der bereits 502 Pflichtspiele für Juventus auf dem Buckel hat, noch bis 2024 an den italienischen Rekordmeister gebunden. Jedoch ist der Routinier nicht mehr Stammspieler bei der "Alten Dame". Vor diesem Hintergrund erwägt der erfahrene Defensivspieler einen Wechsel.

adk 14 August, 2023 09:36