Union & Bonucci: Noch keine Einigung beim Gehalt

Union Berlin und Abwehrspieler Leonardo Bonucci nähern sich in persönlichen Gesprächen weiter an und könnten eine Zusammenarbeit eingehen. Noch ist dies allerdings nicht perfekt.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, gibt es bezüglich Gehalt nämlich noch keine Einigung. Union will Bonucci 2 Mio. Euro pro Saison bieten, der 36-Jährige soll allerdings 3,5 Mio. Euro fordern. Ausgerechnet Juventus, wo der langjährige Stammspieler noch bis Juni 2024 unter Vertrag steht, könnte dem Bundesligisten aber entgegenkommen und einen Teil des Salärs übernehmen. Geschehen soll dies in Form einer Abgangsentschädigung. Bonucci hat bei der alten Dame grosse Verdienste. Eine Trennung in diesem Sommer soll aber erfolgen.

psc 23 August, 2023 13:41