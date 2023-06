US-Nationalspieler Timothy Weah kurz vor Wechsel zu Juve

Juventus steht unmittelbar vor der Verpflichtung des US-Nationalspielers Timothy Weah.

Der 23-Jährige läuft seit mittlerweile vier Jahren für Ligue 1-Klub OSC Lille auf. Dort ist ihm in dieser Saison in 29 Ligaspielen kein Treffer geglückt. Dies hat allerdings Gründe: Weah lief nämlich häufig als Aussenverteidiger und nicht im Sturm auf, was eigentlich seine angestammte Position wäre. Laut Fabrizio Romano steht Weah nun kurz vor einem Wechsel zu Juve. Rund 12 Mio. Euro werden die Turiner für den Angreifer hinlegen.

Die Gespräche mit Lille stehen vor dem Abschluss. Weah selbst will den Wechsel in die Serie A unbedingt tätigen.

psc 23 Juni, 2023 17:10