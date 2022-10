Wegen Geheimvertrag mit Ronaldo: Juve droht 60 Mio. Euro-Busse

Juventus droht wegen einer Spezialregelung mit Cristiano Ronaldo für die Auszahlung seines Salärs eine happige Busse.

Steuerfahnder haben italienischen Medienberichten zufolge einen Vertrag entdeckt, der zwischen der Juve-Klubleitung und Ronaldo abgeschlossen wurde als der Portugiese noch für die alte Dame auflief. Dieser regelte eine aussergewöhnliche Zahlung in Höhe von 19,9 Mio. Euro des Vereins für den Stürmer. Dieses Salär wurde offenbar an den Steuerbehörden «vorbeigeschmuggelt». Da nun alles auffliegt, droht Juve laut «La Repubblica» eine Busse in Höhe von 20 bis 60 Mio. Euro.

Gegen Juve und seine Verantwortliche wird auch in anderen Fällen wegen Ungereimtheiten bei der Abrechnung der Steuern in den Jahren 2018, 2019 und 2020 ermittelt.

psc 28 Oktober, 2022 13:40