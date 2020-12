Wegen Suarez: Ermittlungen gegen Juve-Sportdirektor Fabio Paratici

Luis Suarez wollte sich in diesem Sommer in Italien einbürgern lassen und hat dazu einen Sprachtest an der Universität in Perugia absolviert. Es ging wohl nicht alles mit rechten Dingen zu und her. Im Zuge dessen laufen nun auch Untersuchungen gegen Juve-Sportdirektor Fabio Paratici.

Die Ermittler gingen einem Verdacht nach, wonach es beim Test zu Irregularitäten kam: Angeblich wurden Suarez die Fragen des Einbürgerungstests vorab geschickt, sodass er sich darauf vorbereiten konnte. Der Verdacht wurde inzwischen erhärtet: Wie die Staatsanwaltschaft der Stadt mitteilt, wurden der Generaldirektor sowie die Rektorin der Universität und zwei weitere Mitarbeiter für acht Monate suspendiert.

Den Test hat Suarez bestritten, da er die italienische Staatsbürgerschaft beantragen wollte. Juve zeigte in der vergangenen Transferperiode Interesse am Torjäger, hatte aber alle Lizenzen für Nicht-EU-Ausländer bereits vergeben. Zwar wechselte Suarez letztlich zu Atlético, allerdings besteht der Verdacht, dass Juve den Prozess der Einbürgerung beschleunigen wollte und möglicherweise in die Ungereimtheiten rund um den Sprachtest involviert war.

Juve bestätigt, dass Paratici von den Ermittlern informiert wurde, dass auch eine Untersuchung gegen ihn läuft.

psc 4 Dezember, 2020 17:39