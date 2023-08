Zakaria-Wechsel von Juve zur AS Monaco steht kurz bevor

Der Wechsel von Denis Zakaria von Juventus zur AS Monaco steht unmittelbar bevor. Die beiden Klubs sollen kurz vor einer Einigung stehen.

Juventus winken für den Verkauf von Denis Zakaria 20 Millionen Euro. Laut "tuttomercatoweb.com" ist die AS Monaco nämlich gewillt, die Forderungen der 'Alten Dame' aus Turin zu erfüllen. Eine finale Einigung im Transferpoker um den Schweizer Nati-Star steht zwar noch aus, ist jedoch absehbar.

So wird Zakaria in Monaco wohl künftig wieder mit Trainer Adi Hütter zusammenarbeiten. In der vergangenen Saison war der 26-Jährige noch an den FC Chelsea verliehen gewesen.

adk 6 August, 2023 11:58