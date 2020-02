Luigi Di Biagio ist neuer Trainer bei SPAL Ferrara

In der Serie A kommt es zu einem weiteren Trainerwechsel: Der frühere Nationalspieler Luigi Di Biagio übernimmt bei Tabellenschlusslicht für den zuvor geschassten Leonardo Semplici.

Dieser musste seinen Hut am Wochenende nach einer weiteren Niederlage in der Liga nehmen. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt für SPAL Ferrara inzwischen 7 Punkte. Die schwierige Mission für den erhofften Klassenerhalt übernimmt Ex-Nationalspieler Luigi Di Biagio. Der 48-Jährige wird am Dienstag sein erstes Training leiten.

Bis im Sommer war Di Biagio beim italienischen Verband angestellt, wo er zuletzt die U21 coachte.

https://twitter.com/spalferrara/status/1226836496696725505

psc 10 Februar, 2020 13:51