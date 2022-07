Der FC St. Gallen krallt sich einen ivorischen Stürmer von Atalanta

Der FC St. Gallen verstärkt seine Offensive mit dem ivorischen Stürmer Emmanuel Latte Lath.

Laut italienischen Medienberichten wird der 23-jährige Angreifer noch am Freitag bei den Espen zum Medizincheck und der anschliessenden Vertragsunterschrift erwartet. St. Gallen wird Latte Lath mit Kaufoption ausleihen. Atalanta sichert sich jedoch eine Möglichkeit zum Rückkauf.

Der Youngster stammt aus der eigenen Nachwuchsabteilung der Bergamasken. In der vergangenen Saison war er in die Serie B an SPAL ausgeliehen, wo ihm in 18 Ligaspielen drei Treffer geglückt sind.

psc 1 Juli, 2022 10:02