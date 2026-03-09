SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
16-jähriger Torhüter

Die Bayern holen gegen Atalanta schon wieder einen neuen Spieler in den Kader

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 12:03
Die Bayern holen gegen Atalanta schon wieder einen neuen Spieler in den Kader

Nachdem mit dem erst 17-jährigen Brasilianer Maycon Cardozo am vergangenen Freitag ein Youngster zu seiner Bayern-Premiere kam, wird in der Champions League ein weiteres neues Gesicht für den Spieltagskader nominiert.

Laut «Bild» wird der erst 16-jährige Torhüter Leonard Prescott im Aufgebot stehen. Der Youngster hütet bei den Bayern üblicherweise den Kasten der U19. Für die Partie bei Atalanta in Bergamo am Dienstag fungiert der junge Goalie nun als Nummer 3 hinter Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37). Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer (39) und auch die Nummer vier, Leon Klanac (19), fallen verletzungsbedingt aus, weshalb Prescott nachrückt.

Der Youngster stiess im Sommer 2023 von Union Berlin nach München und hat in dieser Saison unter anderem vier Partien in der Youth League bestritten. Trotz seines jungen Alters ist er mit 1.96 Metern sehr gross gewachsen. Er verfügt über den deutschen und den amerikanischen Pass.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Keinr rasche Entscheidung

Interessenten müssen sich bei Leon Goretzka lange gedulden

9.03.2026 - 14:31
16-jähriger Torhüter

Die Bayern holen gegen Atalanta schon wieder einen neuen Spieler in den Kader

9.03.2026 - 12:03
Aus dem Ausland

Leon Goretzka kann sich vor Anfragen kaum retten

8.03.2026 - 14:54
Von Nottingham Forest

Bayern München hat Goretzka-Nachfolger auf dem Zettel

8.03.2026 - 11:07
Wohin geht es?

Wechselziel: Leon Goretzka schliesst eine Option aus

7.03.2026 - 11:25
Verpasst er die Champions League?

FC Bayern erneut in Sorge um Manuel Neuer

7.03.2026 - 09:11
Neuzugang

Der FC Bayern schlägt bei Ösi-Supertalent Matteo Maric zu

6.03.2026 - 14:45
Debüt winkt

Vincent Kompany nimmt Senkrechtstarter Cardozo erstmals in den Kader

6.03.2026 - 11:17
Nach Gespräch mit Kompany

Nicolas Jackson hat den Bayern-Traum noch nicht aufgegeben

5.03.2026 - 17:57
Atalanta lehnte ab

Die Bayern erzielten letzten Sommer eine Einigung mit Ademola Lookman

5.03.2026 - 17:11