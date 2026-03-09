Die Bayern holen gegen Atalanta schon wieder einen neuen Spieler in den Kader

Nachdem mit dem erst 17-jährigen Brasilianer Maycon Cardozo am vergangenen Freitag ein Youngster zu seiner Bayern-Premiere kam, wird in der Champions League ein weiteres neues Gesicht für den Spieltagskader nominiert.

Laut «Bild» wird der erst 16-jährige Torhüter Leonard Prescott im Aufgebot stehen. Der Youngster hütet bei den Bayern üblicherweise den Kasten der U19. Für die Partie bei Atalanta in Bergamo am Dienstag fungiert der junge Goalie nun als Nummer 3 hinter Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37). Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer (39) und auch die Nummer vier, Leon Klanac (19), fallen verletzungsbedingt aus, weshalb Prescott nachrückt.

Der Youngster stiess im Sommer 2023 von Union Berlin nach München und hat in dieser Saison unter anderem vier Partien in der Youth League bestritten. Trotz seines jungen Alters ist er mit 1.96 Metern sehr gross gewachsen. Er verfügt über den deutschen und den amerikanischen Pass.