Innenverteidiger-Juwel: Milan scheitert mit 20-Millionen-Angebot

Milan ist angeblich mit einem Angebot über 20 Millionen Euro für ein Innenverteidiger-Juwel abgeblitzt, das nun für einen Konkurrenten spielt.

Der AC Mailand scheiterte im vergangenen Transfersommer offenbar mit einem Angebot für Honest Ahanor (17). Laut dem Journalisten Nicolò Schira haben die Rossoneri bei Genoa eine Offerte mit einem Gesamtwert von 20 Millionen Euro deponiert.

An was der Deal letztendlich scheiterte, wird nicht näher beleuchtet. Ahanor entschied sich für einen Wechsel. Aber nicht zu Milan, sondern zu Atalanta Bergamo. Milans Ligakonkurrent zahlte eine fixe Ablöse von 17 Millionen Euro.

Ahanor ist ein moderner, linksfussiger Innenverteidiger mit grossem Potenzial, der aufgrund seiner Fähigkeit, mehrere Rollen übernehmen zu können, häufig mit einem «Schweizer Taschenmesser» verglichen wird.

Ahanor kommt in der laufenden Saison bereits auf 23 Einsätze in allen Wettbewerben, die sich auf 1437 Minuten verteilen lassen. In Bergamo erhielt der Youngster einen Vertrag bis 2028.