Die Bayern erzielten letzten Sommer eine Einigung mit Ademola Lookman

Der FC Bayern hat im vergangenen Sommer einen Backup für Harry Kane und in Person von Nicolas Jackson kurz vor Transferschluss auch gefunden. Eigentlich hätten die Münchner mit Ademola Lookman aber einen anderen Angreifer verpflichten wollen.

Dies wird im «Bild»-Podcast «Bayern Insider» publik: Demnach waren sich die Bayern-Bosse um Sportvorstand Max Eberl letzten Sommer mit dem nigerianischen Stürmer von Atalanta sogar schon über einen Wechsel einig. Letztlich scheiterte der Deal aber an den Forderungen von dessen Verein. Atalanta stimmte einer Leihe des 28-Jährigen nicht zu und spekulierte stattdessen auf satte 50 Mio. Euro Transfereinnahmen. Diesen Betrag legten die Münchner nicht hin – wie übrigens auch kein anderer Verein. Lookman blieb bis im Winter bei Atalanta, ehe er für 35 Mio. Euro nach Spanien zu Atlético wechselte.

Die Münchner erhielten letztlich den Zuschlag bei Nicolas Jackson. Die Leihe des Senegalesen entwickelte sich in der Folge nicht wie gewünscht. Der 24-Jährige kommt nur sporadisch zum Zug und wird im Sommer erst einmal zu seinem Stammklub Chelsea zurückkehren. Dort ist er aber auch nicht mehr gewünscht. Es wird ein weiterer Transfer anstehen.