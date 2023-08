Wie vor einem Jahr: Der FC Basel befasst sich mit Djeidi Gassama

Der FC Basel wirft wohl wie schon vor Jahresfrist ein Auge auf PSG-Stürmer Djeidi Gassama.

Der 19-Jährige war in der vergangenen Saison an die KAS Eupen nach Belgien verliehen, wo er in 19 Ligaspielen zwei Tore und zwei Assists beisteuerte. Bereits damals interessierte sich der FCB dem Vernehmen nach für den Angreifer, der sowohl als Mittelstürmer wie auch als Linksaussen auflaufen kann. Gemäss "Foot Mercato" sind die Bebbi nun erneut an einer Verpflichtung von Gassama interessiert.

Da sein Vertrag in Paris nur noch bis 2024 läuft, wäre er vergleichsweise günstig zu haben. Einen Wechsel zum englischen Zweitligisten Hull City soll er abgelehnt haben, stattdessen könnte Gassama den Weg in die Super League finden. Gerade in der Offensive werden wohl noch mehrere Spieler zum FCB kommen. Auch mit dem Ghanaer Joseph Amoah beschäftigen sich die FCB-Verantwortlichen um Sportchef Heiko Vogel sehr konkret (4-4-2.ch berichtete exklusiv).

psc 10 August, 2023 13:44