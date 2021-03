Sforza bleibt: Uli Forte beim FC Basel derzeit kein Thema

Der FC Basel ist das statistisch schlechteste Super League-Team des Kalenderjahres 2021. Dennoch geniesst Trainer Ciriaco Sforza weiterhin das Vertrauen der Klubführung um Präsident Bernhard Burgener.

Am Montag machte das Gerüchte die Runde, wonach der Klubboss mit Uli Forte gesichtet worden sei (4-4-2.ch berichtete). “Blick” berichtet am Dienstag nun allerdings, dass der Zürcher bei den Bebbi kein Thema sei. Im Gegenteil: Vorläufig hält Burgener weiterhin an Cheftrainer Sforza fest, dem er in jüngerer Vergangenheit mehrfach den Rücken gestärkt hat.

Der FCB setzt den eingeschlagenen Kurs fort und hofft vor allem, dass sich die lange Liste der Abwesenheiten, vor allem wegen vieler Verletzungen, entspannt.

Aus der Fanbasis kommt derweil viel Druck: Die Muttenzerkurve hat für das nächste Heimspiel gegen Luzern zu einer Demo vor dem Stadion aufgerufen.

psc 9 März, 2021 12:39