Lausanne-Sport begrüsst Alain Casanova als neuen Trainer

Der FC Lausanne-Sport hat einen Tag nach der Entlassung von Ilija Borenovic seinen neuen Trainer bereits gefunden: Der Franzose Alain Casanova übernimmt.

Der 60-Jährige ist am Mittwochabend in Lausanne angekommen und bestreitet mit seinem Team am Donnerstag bereits das erste Training. Casanova verfügt über die Erfahrung von mehr als 300 Spielen in der Ligue 1. Er war in der Vergangenheit beim FC Toulouse und in Lens beschäftigt. Jetzt soll er Lausanne-Sport in dieser Saison zum Klassenerhalt führen.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒂̀ 𝑳𝒂𝒖𝒔𝒂𝒏𝒏𝒆 ! 💙 𝗔𝗹𝗮𝗶𝗻 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗻𝗼𝘃𝗮 est le nouvel entraîneur de la première équipe du FC Lausanne-Sport. #AllezLausanne #BienvenueCoach — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) February 3, 2022

psc 3 Februar, 2022 11:53