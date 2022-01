Abgang beim FC Lugano: Kevin Monzialo wechselt nach Österreich

Der französische Flügelstürmer Kevin Monzialo verlässt den FC Lugano und wechselt nach Österreich.

Der 21-Jährige wird zunächst bis Saisonende an den SKN St. Pölten ausgeliehen. Der Zweitligist verfügt anschliessend über eine Kaufoption für den Angreifer. Noch steht Monzialo bis 2023 in Lugano unter Vertrag. In der Hinrunde zählte er da nicht zum Stammpersonal und kam lediglich zu drei Kurzeinsätzen in der Super League. In Pölten trifft er nun auf Trainer Stephan Helm, mit dem er bereits bei GC zusammenarbeitete.

⚠ Monzialo e Lungoyi lasciano i bianconeri.

🙌 Grazie ragazzi ⚪️🖤https://t.co/GrTuB1W2vC — FC Lugano (@FCLugano1908) January 19, 2022

psc 19 Januar, 2022 10:19