Christopher Lungoyi unterschreibt beim FC Lugano

Der FC Lugano nimmt den 19-jährigen Stürmer Christopher Lungoyi unter Vertrag.

Der Youngster wurde ursprünglich bei Servette ausgebildet. Im Januar 2018 wechselte er nach Portugal zum FC Porto, wo er zunächst in der U19 und später in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Nun kehrt Christopher Lungoyi in die Schweiz zurück und unterschreibt beim FC Lugano bis Juni 2023.

Geboren wurde der Linksfuss in Kishasa, er ist amtierender Schweizer U20-Nationalspieler.

psc 27 Januar, 2020 14:03