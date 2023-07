Der FC Lugano verlängert mit Hadj Mahmoud

Der tunesische Mittelfeldspieler Hadj Mahmoud verlängert seinen Vertrag beim FC Lugano vorzeitig.

Der 23-Jährige läuft seit zwei Jahren für die Tessiner auf und bindet sich nun bis 2026 an den Super League-Klub. Hadj Mahmoud kam in der vergangenen Saison zu 19 Ligaspielen.

Lugano gibt ausserdem die Abgänge von Alexander Muci, Tommaso Centinaro und Attilio Morosoli in Richtung AC Bellinzona bekannt. Mohamad Alshikh wird an den FC Paradiso in die Promotion League verliehen.

psc 25 Juli, 2023 11:01