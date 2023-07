Exklusiv: Rilind Nivokazi schliesst sich dem FC Lugano an

Der FC Rapperswil-Jona hat den auslaufenden Vertrag von Rilind Nivokazi trotz überzeugender Leistungen in den vergangenen Monaten nicht verlängert. Jetzt schnappt der FC Lugano zu.

Für Rilind Nivokazi geht es nicht mehr weiter beim FC Rapperswil-Jona. Das Topteam aus der Promotion League wird nach 4-4-2.ch-Informationen darauf verzichten, den ohnehin schon ausgelaufenen Vertrag zu verlängern.

Ein Entscheid, den beim Klub vom Zürichsee nicht jeder unbedingt nachvollziehen kann. Nachdem Nivokazi im Januar nach Rapperswil-Jona gewechselt war, performte der 23-Jährige stark und erzielte in 17 Spielen fünf Tore.

Rilind Nivokazi will sich beim FC Lugano für höhere Aufgaben empfehlen

Inzwischen hat der FC Lugano den Zuschlag erhalten. Nivokazi bekommt bei den Bianconeri einen Einjahresvertrag und soll sich zunächst bei der zweiten Mannschaft, die ab der neuen Saison ebenfalls an der Promotion League teilnimmt, in den Fokus spielen.

Für Nivokazi ist dieser Schritt aus gleich zwei Gründen vielversprechend. Zum einen hat er beim FCL die Möglichkeit, sich über die zweite Mannschaft für Einsätze bei den Profis in der Super League zu empfehlen.

Zum anderen liegt Lugano näher an seiner Heimat Italien, in der er noch immer wohnt. Nivokazi ist in Perugia geboren und absolvierte in der Vergangenheit für die U21-Auswahl des Kosovo drei Spiele.

aoe 11 Juli, 2023 07:12