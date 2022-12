Der FC Lugano schickt Maren Haile-Selassie nach Chicago

Die Amerikaner übernehmen den 23-jährigen Zürcher zunächst für ein Jahr auf Leihbasis. Bei der Erfüllung bestimmter Kriterien greift automatisch eine Kaufpflicht. Haile-Selassie wurde ursprünglich beim FCZ ausgebildet und spielte seit Beginn dieses Jahres für Lugano, wo er sich auf der linken Seite etablieren konnte. In der Hinrunde dieser Super League-Saison bestritt er 15 Spiele und steuerte dabei einen Treffer und drei Assists bei. Nun begibt er sich auf zu neuen Ufern und siedelt nach Nordamerika über.

Bereits zuvor hat Lugano die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Jhon Espinoza bekanntgegeben, der wiederum den umgekehrten Weg von Chicago nach Lugano macht.

📰 #cf97 has acquired Swiss winger Maren Haile-Selassie on loan from @FCLugano1908 🔥

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) December 27, 2022