FC Lugano setzt Scouts auf Tresor Samba an

Tresor Samba könnte in wenigen Wochen den nächsten Wechsel vollziehen. Der FC Lugano hat ein Auge auf den aufstrebenden Stürmer.

Der FC Lugano scheint in Tresor Samba (19) einen Spieler für die Zukunft ausgemacht zu haben. Nach Angaben von “Eco dello Sport” wird der talentierte Angreifer in den abschliessenden Meisterschaftsspielen beobachtet. Danach soll eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob konkrete Schritte eingeleitet werden.

Samba war vor einigen Wochen wegen Differenzen mit dem FC Basel zum AC Bellinzona gewechselt, der in der Promotion League um den Aufstieg in die Challenge League kämpft. Samba kommt in neun Spielen für seinen neuen Klub auf drei Tore. Die Treffer, die er zuvor für die Basler Zweitvertretung erzielte, lassen sein Torekonto auf 20 anschwellen.

aoe 30 April, 2022 16:43