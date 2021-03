Juve soll an Lugano-Juwel Muci interessiert sein

Dass Juventus Turin und der FC Lugano eine hervorragende Beziehung unterhalten, ist allseits bekannt. Mit Nikolas Muci könnte der nächste Junior zur Alten Dame wechseln.

Juventus Turin scheint sich den nächsten Youngster des FC Lugano ausgeguckt zu haben. Laut einem Bericht des italienischen Portals “Tuttomercatoweb.com” wird Nikolas Muci von gleich mehreren grossen Klubs umworben, unter anderem dem italienischen Serienmeister.

Für den 18-Jährigen soll im Piemont bereits ein konkreter Plan angefertigt worden sein. Muci könnte demnach ab Sommer zunächst in Juves Primavera-Team aufgenommen werden, um später für die U23 aufzulaufen. Beobachter vergleichen Muci aufgrund seiner Physis und seiner Bewegungsabläufe mit Gonzalo Higuain.

Muci sorgt momentan in der Kantonauswahl des Tessins für Wirbel. Für das Team Ticino U18 erzielte der Newcomer in 15 Spielen bärenstarke 19 Tore. Vor Kurzem schloss sich erst Christopher Lungoyi dem Spitzenteam aus Turin an. Der 20-Jährige spielt aber zunächst auf Leihbasis weiterhin für den FC Lugano.

aoe 27 März, 2021 10:18