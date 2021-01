Juventus schnappt sich ein Schweizer Sturmtalent

Juventus schnappt sich das Schweizer Sturmtalent Christopher Lungoyi vom FC Lugano.

Der 20-Jährige wurde einst bei Servette ausgebildet und spielte in jungen Jahren auch schon für den FC Porto. Nun sichert sich Juventus die Rechte an Christopher Lungoyi, leiht diesen aber direkt für anderthalb Jahre an Lugano aus. Die alte Dame kann den Youngster bei Bedarf alle sechs Monate nach Turin holen.

Lungoyi, der über Wurzeln im Kongo verfügt, lief in dieser Saison in 12 Super League-Spielen für Lugano auf. Ein Skorerpunkt ist ihm dabei nicht gelungen.

psc 22 Januar, 2021 10:24