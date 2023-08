Lugano-Rekordverkauf: Mohamed Amoura wechselt nach Belgien

Der FC Lugano muss einen schmerzlichen Abgang hinnehmen, wird dafür aber fürstlich entlohnt: Mohamed Amoura zieht weg aus dem Tessin und unterschreibt bei Royale Union Saint Gilloise.

Royale Union Saint Gilloise sorgt dafür, dass der FC Lugano einen neuen Rekordtransfer vermelden kann. Mohamed Amoura (23) quittiert seinen Dienst beim Klub aus der Super League und unterschreibt bei den Belgiern einen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison.

Ein extrem schmerzhafter Verlust für Lugano, gehörte Amoura in der Offensive seit zwei Jahren doch zu den ständigen Leistungsträgern. In der laufenden Saison kommt der algerische Nationalspieler auf zwei Torbeteiligungen in drei Meisterschaftsspielen.

Immerhin avanciert Amoura nun zum neuen Rekordverkauf des FC Lugano. Dieser war bisher Christopher Lungoyi, der die Tessiner 2020/21 für 2,9 Millionen Euro zu Juventus Turin verlassen hatte. Für Amoura sollen gar vier Millionen Euro Ablöse fällig werden.

Amoura is here. You will love the speed. 💛💙 pic.twitter.com/guh4TGJUBS — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 18, 2023

aoe 19 August, 2023 09:38