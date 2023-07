Lugano-Schock: Ignacio Aliseda musste notoperiert werden

Der FC Lugano muss für die nächste Zeit auf Ignacio Aliseda verzichten. Der Schlüsselspieler musste sich einer Notoperation unterziehen.

Ignacio Aliseda fehlt dem FC Lugano erst mal. Nach Angaben der Bianconeri ist bei dem 23-Jährigen am Freitagmorgen eine Notoperation durchgeführt worden. Demnach ist Aliseda wegen einer Blinddarmentzündung in die Notaufnahme des Spitals Sant'Anna eingewiesen worden.

Dem Spiel in der Super League gegen den FC St. Gallen an diesem Samstag (18 Uhr) wird Aliseda in jedem Fall fernbleiben. Wahrscheinlich verpasst er mindestens auch die nächste Partie. Der Argentinier werde die nächsten Tage noch zur Beobachtung im Spital verbringen. Für den Anschluss sei eine absolute Ruhephase von etwa zehn Tagen verschrieben worden.

Alisedas Ausfall ist für den FC Lugano sehr bitter. Der Flügelspieler ist eines der Aushängeschilder im Team und gilt als einer der Verkaufskandidaten für diesen Sommer. Unter anderem Serie-A-Klub Hellas Verona ist heiss auf Aliseda, der in Lugano noch bis 2025 unter Vertrag steht.

aoe 29 Juli, 2023 09:25