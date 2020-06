Lugano sticht St. Gallen aus: Jefferson kommt

Der FC Lugano hat sich im Kampf gegen den Abstieg aus der Super League mit dem erfahrenen Jefferson Nascimento verstärkt. Der Flügelverteidiger war zuletzt für Sporting Lissabon aktiv.

Jefferson Nascimento wird in den kommenden Wochen seine Arbeitsstiefel für den FC Lugano schnüren. Auf der Homepage der Swiss Football League heisst es, die Transferkommission habe den Tessinern grünes Licht für die Qualifikation des Brasilianers gegeben. Jefferson, der einen Vertrag bis Mitte August erhält, wartet aktuell noch auf die Freigabe des portugiesischen Fussballverbandes.

Der 31 Jahre alte Brasilianer spielte bis vergangenen Sommer für Sporting Lissabon und blickt auf 142 Einsätze in der höchsten Spielklasse, der Liga NOS. Von Sporting wurde Jefferson überdies fünfmal in der Champions League eingesetzt. In Portugal war er ausserdem für den SC Braga und Estoril Praia aktiv.

Damit sticht Lugano im Transferpoker den Ligakonkurrenten FC St. Gallen aus, der sich ebenfalls mit der Verpflichtung des vereinslosen Jefferson befasst hat.

aoe 25 Juni, 2020 17:33