Mijat Maric verlängert in Lugano

Abwehrspieler Mijat Maric hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Lugano verlängert.

Der 35-jährige schweiz-kroatische Innenveretidiger dehnt seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr bis Sommer 2021 aus. Mijat Maric kehrte nach einer langen Auslandskarriere im Sommer 2018 zu seinem Stammklub zurück und nimmt in der zentralen Abwehr eine wichtige Rolle ein. In dieser Saison bestritt er bisher insgesamt 15 Ligaspiele und fünf Einsätze in der Europa League.

psc 19 Dezember, 2019 15:44