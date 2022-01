Nächste Top-Verstärkung für den FC Lugano im Anflug

Der FC Lugano hat für diesen Winter nach dem Besitzerwechsel im vergangenen Herbst eine Transferoffensive angekündigt und hat auch schon Neuzugänge getätigt. Mit Musa Juwara steht der nächste Transfer offenbar vor dem Vollzug.

Der gambische Flügelstürmer, der zurzeit von Bologna in die Serie B an Crotone ausgeliehen ist, soll den Weg laut “Eco dello Sport” ins Tessin finden. Demnach könnte Juwara zunächst einige Tage getestet und dann verpflichtet werden. In dieser Saison konnte er sich bei Crotone noch nicht wirklich auszeichnen. Der Angreifer bestritt gerade einmal vier Partien. Bei den Lugano-Verantwortlichen scheint man vom Potential des 20-Jährigen aber überzeugt zu sein.

psc 17 Januar, 2022 14:17