Nächster Neuzugang beim FC Lugano: Alessandro Casciato ist da

Was sich bereits vor einigen Tagen abzeichnete, ist nun auch offiziell: Der FC Lugano nimmt den italienischen Mittelstürmer Alessandro Casciato unter Vertrag.

Der 21-Jährige lief bislang für den FC Rapperswil-Jona in der Promotion League auf. Dort sind ihm in 15 Einsätzen in dieser Saison allerdings keine Treffer geglückt. Jetzt wechselt Casciato ins Tessin und unterschreibt in Lugano einen Vertrag bis Juni 2023. Er wird zunächst in die U21 integriert, die in der 1. Liga Classic spielt.

Lugano gibt ausserdem bekannt, dass der brasilianische Leihstürmer Luis Phelipe vorzeitig zu Red Bull Salzburg zurückkehrt.

psc 11 Februar, 2022 15:14