Perfekt: Lugano schnappt sich Torjäger Demba Ba

Der FC Lugano nimmt den früheren Bundesliga- und Premier League-Stürmer Demba Ba unter Vertrag.

Der 36-jährige Senegalese wechselt ablösefrei zu den Tessinern, wo er einen Einjahresvertrag bis Juni 2022 unterschreibt. Zuletzt war Demba Ba bis im April beim türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir beschäftigt. Davor lief er unter anderem für Besiktas, Chelsea, Newcastle und Hoffenheim auf. Auch in China war er schon tätig. Der in Frankreich geborene Stürmer ist für die Super League sicherlich eine Bereicherung. Angeblich stand er auch in Kontakt zum FC St. Gallen, wo er Trainer Peter Zeidler aus gemeinsamen Zeiten bei Hoffenheim kennt. Lugano hat nun aber das Rennen um ihn gemacht.

✍ Demba Ba è un nuovo giocatore bianconero!

⚪🖤 Benvenuto!https://t.co/BlvultqbND pic.twitter.com/tQWENvSl8Q — FC Lugano (@FCLugano1908) June 18, 2021

psc 18 Juni, 2021 15:21