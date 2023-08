Verkaufskandidaten beim FC Lugano – Sportchef beruhigt

Beim FC Lugano gibt es vor allem mit Mohamed Amoura und Ignacio Aliseda zwei Spieler, die heiss umworben sind. Carlos Da Silva bestätigt das konkrete Werben anderer Klubs, sieht aber keinen Verkaufsdruck bei den Bianconeri.

Mohamed Amoura und Ignacio Aliseda könnten den FC Lugano noch verlassen. Bei "Rete Uno Sport" klärt Sportchef Carlos Da Silva über die aktuellen Gegebenheiten auf.

Bei Amoura gebe es mehrere Vereine, die interessiert sind – einer davon habe ein Angebot abgegeben. Da Silva verweist in diesem Fall aber auf eine Absage. "Man sieht an seiner Einstellung, dass er weiter hierspielen möchte."

Und auch Aliseda, so sagt es Da Silva, habe grundsätzlich die Absicht in Lugano zu bleiben. "Aber wenn ein super Angebot kommt, das alle zufrieden stellt, könnte er gehen", so der Manager.

Lugano ist mit zwei Siegen perfekt in die Saison gestartet und führt die Tabelle der Super League an. Das steigert natürlich die Aufmerksamkeit. An diesem Samstag (20.30 Uhr) spielen die Bianconeri beim FC Zürich.

aoe 5 August, 2023 16:14