Drei Serie A-Klubs sind hinter Ardon Jashari her

Mittelfeldspieler Ardon Jashari ist einer der begehrtesten Super League-Profis überhaupt. Gleich drei Serie A-Klubs wollen sich die Dienste am Luzerner Profi sichern.

Italienischen Medienberichten zufolge sind die Topklubs Napoli, Lazio und Atalanta am FCL-Juwel dran. Als Ablöse wird inzwischen die Summe von rund 8 Mio. Franken genannt. Jashari steht in Luzern bis 2026 unter Vertrag. In den vergangenen Wochen konnte sich der 20-Jährige gemeinsam mit seinen Teamkollegen besonders in Szene setzen und zuletzt unter anderem den FC Basel besiegen.

Ein Wechsel ins Ausland ist für Jashari im Sommer nicht ausgeschlossen. Auch Bundesligisten haben ihn schon länger auf ihre Beobachtungslisten gesetzt.

psc 26 April, 2023 16:52