Jordy Wehrmann verlässt den FC Luzern endgültig

Der FC Luzern und Jordy Wehrmann gehen ab sofort getrennte Wege.

Wie die Innerschweizer mitteilen, hat man sich mit dem 24-jährigen Niederländer auf eine sofortige Auflösung des noch bis Juni 2024 gültigen Vertrags geeinigt. Wehrmann lief bereits in der abgelaufenen Saison nicht mehr für den FC Luzern auf, sondern war in seine Heimat an ADO Den Haag ausgeliehen, wo er zu 21 Einsätzen kam.

Wo er seine Karriere künftig fortsetzen wird, ist noch unklar. Wehrmann stiess ursprünglich Anfang 2021 von Feyenoord in die Innerschweiz.

psc 16 Juni, 2023 11:12