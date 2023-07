"Temporeich und torgefährlich": Berzan Polat will beim FC Luzern durchstarten

Die U21 des FC Luzern blickt auf eine grandiose Saison zurück, in der sogar der Titel in der Promotion League geholt wurde. Berzan Polat will nach einer halbjährigen Ausleihe seinen Teil dazu beitragen, dass der FCL-Nachwuchs die vergangene Serie bestätigen kann.

Den besten Beweis, dass es für eine Karriere im Fussball förderlich sein kann, erst einmal einen Schritt zurück zu gehen, lieferte in den vergangenen Monaten Berzan Polat. Beim FC Emmenbrücke, an den ihn der FC Luzern verliehen hatte, wird aufgrund der starken Eindrücke, die er dort hinterlassen hat, niemand ein schlechtes Wort über ihn verlieren.

Polat hat dabei die schwierige Umstellung vom Junioren- in den Seniorenbereich mit Bravour gemeistert. Der 18-Jährige hatte sich in Emmen schnell integriert und mit viel Fleiss dafür gesorgt, dass in den meisten Fällen erst gar kein Vorbeikommen an ihm war und am Ende neun Startelfeinsätze dokumentiert wurden. In den letzten beiden Begegnungen überzeugte Polat mit drei Toren besonders.

Berzan Polat in der U21 des FC Luzern eingeplant

Nach 4-4-2.ch-Informationen ist Polat in der kommenden Saison für die U21 eingeplant. Gemeinsam mit den Entscheidungsträgern beim FC Luzern wird dabei die sportliche Entwicklung fortlaufend beobachtet. Mit dem Meisterteam der vergangenen Saison in der Promotion League bietet sich grundsätzlich schon mal ein optimaler Nährboden.

Polats Umfeld ist derweil überzeugt davon, dass der zentrale Angreifer und türkische Nachwuchsnationalspieler, der auch hinter den Spitzen und auf dem Flügel eingesetzt werden kann und in Emmen das nötige Rüstzeug erworben hat, nun auch den Luzerner U21-Trainer Michel Renggli von sich überzeugen kann.

Berzan Polat braucht Spielzeit beim FC Luzern

"Berzan ist ein temporeicher und torgefährlicher Spieler. Dass er das auch im Herrenbereich umsetzen kann, hat er bei Emmenbrücke eindrucksvoll bewiesen bzw. sein Potential angedeutet", sagt Polats Begleiter Lucas Baumeister von der Agentur just-Y. "Daher möchte sich Berzan beim FC Luzern beweisen und sich entsprechend durchsetzen. Unabhängig davon ist Spielzeit, gerade in der aktuellen Karrierephase, sehr wichtig."

Fotoquelle: Peter McCarthy

aoe 30 Juli, 2023 18:03