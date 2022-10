Verletzungsrückschlag für Luzern: Frydek & Meyer fallen aus

Der FC Luzern muss längere Zeit auf Linksverteidiger Martin Frydek verzichten. Auch Leny Meyer fällt einige Wochen aus.

Frydek wird in der Vorrunde nicht mehr zum Einsatz kommen, wie die Innerschweizer am Donnerstag mitteilen. Der 30-jährige Tscheche zog sich am Mittwoch beim 3:3 gegen den FC St. Gallen einen Riss des Aussenmeniskus sowie eine Teilruptur des Innenbands zu und wird sich deshalb operieren lassen. Noch kann keine genaue Angabe zur Ausfallzeit gemacht werden. In der Vorrunde dieser Saison wird er aber sicherlich nicht mehr spielen.

Ebenfalls für einige Zeit ausfallen wird Leny Meyer. Der 18-Jährige zog sich einen Kahnbeinbruch am linken Fuss zu und wird noch mindestens weitere drei Wochen ausfallen.

Medizinisches Update: Martin Frydek fällt für längere Zeit aus und auch Leny Meyer muss noch einige Wochen pausieren😢 Alles Gute, Jungs🔵⚪️ Hier geht's zur Medienmitteilung: https://t.co/x8byFCO5ql#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/U15szxhNyy — FC Luzern (@FCL_1901) October 20, 2022

psc 20 Oktober, 2022 16:59