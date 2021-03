Grosso steht beim FC Sion vor der Entlassung

Der FC Sion könnte wohl die Reissleine ziehen und Trainer Fabio Grosso beurlauben. Zwischen dem Italiener und Präsidenten Christian Constantin kommt es am Montag wohl zu Krisengespräch.

Aus den vergangengen fünf Partien in der Super League resultiert beim FC Sion nur ein einziger Sieg. Ansonsten spielten die Walliser drei Mal Remis. Am Sonntag gab es gegen den FC Vaduz eine 0:2-Niederlage, wodurch man mit den Lichtensteiner punktgleich das Schlusslicht in der Tabelle bildet.

Wie der “Blick” berichtet, trifft sich deshalb Sion-Boss Christian Constantin am Montag mit Trainer Fabio Grosso. Demnach traut CC dem italienischen Übungsleiter aber nicht mehr zu, die Kehrtwende herbeizuführen. Der Weltmeister von 2006 steht damit unmittelbar vor dem Aus im Wallis.

adk 1 März, 2021 11:17