Sion-Stürmer Dejan Sorgic wechselt in die Challenge League

Stürmer Dejan Sorgic verlässt den FC Sion nach zwei Jahren und heuert in der Challenge League an.

Gemäss "SFM Football" kommt der 35-jährige Angreifer ablösefrei bei Absteiger Yverdon-Sport unter und soll mit seinen Toren und seiner Routine dabei helfen, mit seinem neuen Team den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren. Sorgic sind in der abgelaufenen Spielzeit in 33 Ligaspielen sechs Treffer geglückt.

Zuletzt spielte er während zwei Jahren im Wallis. Davor war er während drei Jahren wieder für seinen Stammklub FC Luzern tätig. Insgesamt lief er in der höchsten Schweizer Spielklasse bereits in 223 Partien auf. Dabei erzielte er 72 Tore. Auch in der Challenge League verfügt Sorgic über reichlich Erfahrung: 53 Spiele, 18 Treffer.

psc 20 Juni, 2025 09:53