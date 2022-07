Betim Fazliji will zum FC St. Pauli wechseln

Betim Fazliji will dem FC St. Gallen offenbar den Rücken zudrehen. Der ambitionierte Innenverteidiger sieht seine Zukunft nicht in der Ostschweiz. Wechselziel ist der FC St. Pauli.

Der FC St. Pauli scheint gute Karten zu haben, Betim Fazliji zu verpflichten. Nach “Transfermarkt.de”-Informationen hat der Innenverteidiger den FC St. Gallen bereits darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sich gerne dem deutschen Zweitligisten anschliessen würde.

Die Klubs müssen sich nun daran machen, eine Einigung in Sachen Ablöse zu finden. St. Pauli soll seine erste Offerte für Fazliji bereits nachgebessert haben. Der kosovarische Nationalspieler ist noch bis 2023 an St. Gallen gebunden, bei einer gewissen Anzahl von Spielen könnte sich der Kontrakt per Option um ein Jahr verlängern.

FCSG-Trainer Peter Zeidler ist sich bewusst, dass Fazliji bei anderen Klubs auf dem Zettel steht: “Betim ist ein guter Spieler und deshalb kennen ihn auch andere Vereine. Auch Klubs aus Deutschland.”

aoe 9 Juli, 2022 14:57