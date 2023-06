Exklusiv: FC St. Gallen erteilt Edis Bytyqi Wechselverbot

Edis Bytyqi bieten sich diverse Möglichkeiten für einen Vereinswechsel. Der FC St. Gallen legt allerdings sein Veto ein.

Der FC St. Gallen siegte im ersten Test der Vorbereitung auf die neue Saison gegen den FC Schaffhausen mit 2:1. Auf der Prakerwiesen erhielt in Edis Bytyqi ein Spieler, der eigentlich in der zweite Mannschaft unterwegs ist, die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen.

Trainer Peter Zeidler will Bytyqi die komplette Sommervorbereitung gründlich in Augenschein nehmen und im Anschluss entscheiden, ob er ihn weiterhin beim Profiteam belässt oder der 20-Jährige zunächst wieder als Schlüsselspieler der U21 Werbung in eigener Sache betreiben muss.

FC St. Gallen mit hoher Meinung von Edis Bytyqi

Zeidler und Co. halten nach 4-4-2.ch-Informationen grosse Stücke auf Bytyqi, für den es einige konkrete Interessenten gibt.

Ein Klub aus der Challenge League und sogar der 2. Bundesliga hatten bei Berater Paja Sopi, der die Agentur SEM Management betreibt, angefragt. Der FCSG blockte allerdings jeden Abwerbeversuch sofort ab. Bytyqis Vertrag läuft noch bis 2024.

Bytyqi war in der vorigen Saison erstmals im St. Galler Profikader aufgeboten worden und kam für das zweite Team verletzungsbedingt auf lediglich elf Einsätze in der Promotion League, in denen ihm immerhin drei direkte Torbeteiligungen gelangen.

aoe 28 Juni, 2023 07:15