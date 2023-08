St. Gallens Trainer Peter Zeidler äussert sich zu Rückkehr von Latte Lath

Der FC St. Gallen würde in dieser Saison nur zu gerne wieder auf Stürmer Emmanuel Latte Lath zurückgreifen können, der in der vergangenen Saison von Atalanta ausgeliehen war. Trainer Peter Zeidler äussert sich zu einer möglichen Rückkehr des 24-jährigen Ivorers.

Derzeit bestreitet dieser bei seinem Verein in der Serie A die Vorbereitung auf die neue Saison. Heiss ist ein Transfer zu den Espen aktuell deshalb nicht. Zeidler sagt auf einer Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Luzern: "Emmanuel trainiert und spielt derzeit bei Atalanta. In den letzten Testspielen hat er auch Tore geschossen. In den Planungen des Clubs spielt er offenbar eine Rolle."

Der deutsche FCSG-Coach schreibt die Personalie aber trotzdem noch nicht ab, zumal das Transferfenster in der Schweiz noch mehr als einen Monat geöffnet hat: "Demirovic kam damals am allerletzten Tag zu uns. Jetzt schauen wir mal, keine Ahnung wie es weiter geht. Ich glaube, dass weiss nicht einmal er selber."

psc 4 August, 2023 17:18