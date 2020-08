Kreuzbandriss! Castroman fehlt dem FC Thun lange

Was für eine Nachricht für den FC Thun: Miguel Castroman zieht sich im Hinspiel der Barrage einen Kreuzbandriss zu und wird daraufhin lange fehlen.

Da ist die Stimmung beim FC Thun nach dem 0:2 im Barrage-Hinspiel gegen den FC Vaduz schon angekratzt genug, kommt auch noch diese Hiobsbotschaft hinzu: Die Berner Oberländer geben in einer Mitteilung bekannt, dass sich Miguel Castroman (25) das linke Kreuzband gerissen hat.

Bei einem Zweikampf in den letzten Zügen des Spiels wurde neben dem Kreuzband auch noch der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen. Der mit zwölf Torbeteiligungen zu den Leistungsträgern des FC Thun zählende Castroman verpasst damit nicht nur das Barrage-Rückspiel am Montag, sondern fehlt dem FCT mindestens neun Monate.

