Exklusiv: FCZ verleiht Fabian Gloor an den FC Baden

Nachdem er vor Kurzem seinen Vertrag beim FC Zürich verlängert hatte, wird Fabian Gloor an den FC Baden verliehen. Der Flügelspieler steht voraussichtlich zum Auftakt der Challenge League bereits im Kader des Aufsteigers.

Vor zwei Wochen meldete 4-4-2.ch exklusiv, dass sich der FC Zürich und Fabian Gloor auf die Verlängerung der ausgelaufenen Zusammenarbeit um zwei Jahre bis 2025 geeinigt haben.

Im Rahmen dieser Massnahme wurde vereinbart, dass nach dem Abschluss der Vorbereitung darüber beraten wird, ob es zu einer Ausleihe kommt. Dieses Szenario trifft nun ein. Nach Informationen dieser Redaktion wird Gloor für die kommende Saison an den FC Baden verliehen.

Fabian Gloor absolvierte Vorbereitung mit dem FC Zürich

Der 20-Jährige, der schon an den Übungseinheiten in Baden teilnimmt und voraussichtlich an diesem Freitag (20.15 Uhr) zum Ligaauftakt auswärts gegen den FC Aarau im Kader stehen wird, absolvierte die Saisonvorbereitung mit dem Zürcher Profiteam von Trainer Bo Henriksen.

Nun hat Gloor die Möglichkeit, auf der nächsthöheren Stufe wichtige Spielpraxis zu sammeln. Als Perspektivspieler für die erste Mannschaft absolvierte Gloor in der vergangenen Saison 27 Ernstkämpfe mit einem Tor in der Promotion League.

Was Gloor unter anderem auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit. Der Rechtsverteidiger kann in der Abwehr universell eingesetzt werden und sowohl auf der linken Seite wie auch in der Zentrale spielen.

aoe 20 Juli, 2023 18:29