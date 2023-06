Der FCZ verliert Sportchef Marinko Jurendic an einen Bundesligisten

Der FC Zürich muss die Abgänge von Sportchef Marinko Jurendic und Ausbildungschef Heinz Moser verkraften.

Der 45-Jährige war und ist in diesen Tagen noch voll ins Transfergeschäft der Zürcher involviert. Damit ist aber demnächst Schluss. Wie die Zürcher bestätigen, wechselt der Schweiz-Kroate gemeinsam mit dem Leiter Entwicklung/Ausbildung, Heinz Moser, nach Abschluss der Kaderplanung und der Saisonvorbereitungsarbeiten in die Bundesliga zum FC Augsburg.

Jurendic ist seit 2020 als Sportdirektor massgeblich für die Transfers beim FCZ zuständig. Davor trainierte er die U21 und war davor auch beim FC Aarau als Cheftrainer beschäftigt.

In Augsburg gibt es einige strukturelle Veränderungen. Den Posten des Sportdirektors gab es bislang nicht. Jurendic übernimmt diesen nun und wird künftig bei allen Trainingseinheiten und Spielen dabei sein. Zudem ist er verantwortlich für das Trainerteam, Mitarbeiter rund ums Team, das Scouting, die medizinische Abteilung und den Nachwuchs. Er soll in enger Absprache mit Cheftrainer Enrico Maassen arbeiten. Hierarchisch wird Jurendic Geschäftsführer Stefan Reuter unterstellt sein, der an Spielen künftig nicht mehr auf der Trainerbank Platz nehmen wird.

Der #FCZ-Sportchef Marinko Jurendic und der Leiter Entwicklung/Ausbildung Heinz Moser wechseln nach Abschluss der Kaderplanung und der Saisonvorbereitungsarbeiten zum FC Augsburg. Wir wünschen ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. 👉 https://t.co/YkILIyScIR#stadtclub pic.twitter.com/0yxWNAA4tC — FC Zürich (@fc_zuerich) June 14, 2023

psc 14 Juni, 2023 16:27