2 neue Goalies für GC - André Moreira geht

Die Grasshoppers gehen mit zwei neuen Torhütern in die kommende Saison. Der auslaufende Vertrag mit der bisherigen Nummer 1, André Moreira, wird hingegen nicht verlängert.

Mit dem Portugiesen konnte man sich nicht über eine Vertragsverlängerung einigen, wie die Zürcher am Montag mitteilen. Somit verlässt Moreira die Hoppers nach zwei Jahren wieder. "Ich danke dem Club und allen Fans für die grossartige Unterstützung in diesen zwei gemeinsamen Jahren. Ich habe mich hier von Anfang an wohl gefühlt und werde diese Zeit in bester Erinnerung behalten. Nun werde ich den nächsten Schritt in meiner Karriere planen", sagt der Goalie zum Abschied.

"Wir danken André für seinen Einsatz in den letzten zwei Jahren. Mit seinen starken Leistungen hat er mehrmals der Mannschaft Punkte gerettet. Bedauerlicherweise konnten wir uns über eine Verlängerung unserer Zusammenarbeit nicht einigen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass er seine persönlichen Ziele erreichen kann", sagt Sportchef Bernt Haas.

Stattdessen wird nun der 22-jährige Justin Hammel zur neuen Nummer 1 befördert. Ausserdem stossen mit Manuel Kuttin (29) und Nicolas Glaus (21) zwei neue Keeper zu den Zürchern.

Sportchef Bernt Haas sagt: "Wir heissen Manuel und Nicolas herzlich willkommen in Zürich. Manuel kennt den Club bereits und wird als zweiter Torwart agieren. Mit seiner Erfahrung und menschlichen Fähigkeiten wird er unsere jungen Torhüter Justin und Nicolas bestmöglich begleiten und zu ihrer Weiterentwicklung beitragen. Nicolas weist grosses Potential auf und ist sicherlich ein spannendes Profil für die Zukunft. Er wird auch mit der U21 regelmässig Spielpraxis sammeln können.»

psc 19 Juni, 2023 13:56