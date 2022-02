Abgang bei GC: Verteidiger Elias Mesonero geht

Abwehrspieler Elias Mesonero verlässt die Grasshoppers und wechselt in die Promotion League zum FC Rapperswil-Jona.

Der 20-jährige Abwehrspieler lief seit der U13 für die Hoppers auf. Er kam zu 13 Pflichtspieleinsätzen für die erste Mannschaft. In dieser Saison lief er nur in der U21 auf. Seine Entwicklung wird Mesonero nun in Rapperswil fortsetzen, wo er einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet.

FCRJ-Sportchef Stefan Flühmann sagt zum Transfer: “Nach dem Abgang von Zali zum FC Wil haben wir reagiert und freuen uns, dass der Transfer von Elias zum FCRJ geklappt hat. Mit Elias haben wir ein grosses Talent gewinnen können, der mit den Grasshoppers bereits Erfahrungen in der Challenge League sammeln konnte. Er passt auch menschlich ausgezeichnet in unsere Mannschaft und ich bin sicher, dass sein Engagement eine Verstärkung für unsere Defensive bedeutet.”

Elias Mesonero verlässt GC und wechselt per sofort zum @FCRJ_Fussball. Der Innenverteidiger war seit der U13 beim Traditionsclub tätig und absolvierte in den vergangenen zwei Saisons 13 Pflichtspiele für die erste Mannschaft: https://t.co/8KQg4iLWJS#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) February 2, 2022

psc 2 Februar, 2022 09:14