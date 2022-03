Amir Abrashi hält Brandrede nach 4. GC-Pleite in Folge

Bei den Grasshoppers hängt der Haussegen schief. Das 0:1 gegen den FC Luzern markiert bereits die vierte Niederlage in Serie. Captain Amir Abrashi findet klare Worte.

Der 31-Jährige ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So tut er es auch nicht nach der bitteren GC-Pleite gegen die Innerschweizer und einem weiteren schwachen Auftritt der Zürcher. “Wir sind alle unzufrieden! Wir hätten im Mittelfeld eigentlich Platz gehabt, doch wir waren einfach viel zu unpräzise. Mal stand ein Bein im Weg, mal war der letzte Pass zu ungenau. Und das müssen wir nun halt trainieren. In jedem verflixten Training! Um weiterzukommen. Um zwei, drei Prozente dazuzugewinnen. Damit wir nächste Woche endlich diese Punkte holen”, wird Abrashi vom “Blick” zitiert.

Der GC-Anführer nimmt sich und das Team in die Pflicht und zeigt auch Verständnis über negative Reaktionen der GC-Fans, die mit den Auftritten der Mannschaft und auch einigen Vorgängen auf Klubführungsebene in den vergangenen Monaten unzufrieden sind: “Ich verstehe die Fans in dieser Hinsicht. Aber sie stehen trotzdem hinter uns. Und wir werden alles dafür tun, damit sie wieder schönere Zeiten haben.”

In acht Spielen in diesem Kalenderjahr resultierten für die Hoppers erst vier Pünktchen. GC befindet sich wider Erwarten im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Barrageplatz ist auf fünf Zähler geschmolzen.

Aus Sicht Abrashis ist es trotzdem wichtig, nun Ruhe zu bewahren: “Wir verfallen jetzt nicht in Panik! Wir wissen, dass unsere Lage nicht schöner wurde. Aber wir werden den Ligaerhalt schaffen, davon bin ich überzeugt.”

