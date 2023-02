Der Chinese Bill Pan räumt bei GC auf

GC-Besitzer Fosun hat nach dem Rücktritt von Sky Sun als Präsident der Hoppers einen Abgesandten nach Zürich geschickt, um sich beim Rekordmeister umzusehen. Sein Name ist Bill Pan.

Der Chinese ist bei Fosun ein hohes Tier und wird dem Vernehmen nach immer dann ins Ausland geschickt, wenn es bei den Beteiligungen von Fosun irgendwo harzt oder Unklarheiten bestehen. Dies ist bei GC derzeit der Fall. Fosun prüft nämlich, ob und wie das Engagement beim Super League-Klub überhaupt fortgesetzt oder allenfalls sogar ein Verkauf angestrebt wird. Schätzungen zufolge haben die Chinesen seit ihrem Einstieg vor knapp drei Jahren rund 20 bis 25 Mio. Franken investiert bzw. Verlust geschrieben. GC-Vizepräsident Andras Gurovits, der nach dem Abgang von Sky Sun interimistisch die Funktion als Präsident übernommen hat, führt Bill Pan in diesen Tagen in Zürich und Niederhasli herum und besuchte mit diesem am Wochenende auch das stimmungsvolle Zürcher Derby, das die Hoppers mit 1:2 verloren.

«Bill redet mit allen Leuten, um ein eigenes Bild zu bekommen», wird Gurovits von «Blick» zitiert. Sein Ziel ist klar: «Wir müssen bei der Zielsetzung realistischer sein und brauchen mehr Swissness, mehr Zürich und mehr GC.» Ob die Chinesen dem zustimmen, wird massgebend von den Eindrücken und dem Bericht von Bill Pan abhängen. Noch scheinen ziemlich viele Szenarien möglich.

