Chinesen bleiben bei GC an Bord: Bill Pan neu im Verwaltungsrat

Nachdem sich Bill Pan im Auftrag der chinesischen Besitzerin Fosun in den letzten Wochen bei den Grasshoppers intensiv umgesehen hat, bleibt er nun gleich bei den Zürchern.

Wie die Hoppers am Donnerstag in einer Medienmitteilung kommunizieren, stösst Bill Pan neu in den Verwaltungsrat der Grasshopper Fussball AG. Dieser setzt sich ab sofort zusammen aus Jenny Wang, Bill Pan und Dr. András Gurovits, der weiterhin interimistisch das Amt des Präsidenten ausübt. Während die Position des CEO vorderhand vakant bleibt, werden die Mitglieder der Geschäftsleitung, Sportchef Bernt Haas als Sportchef und Andreas Schmocker als Director Commerce & Sales, in ihren Führungspositionen mehr Verantwortung übernehmen.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung seien derzeit dabei, in enger Abstimmung mit der Investorin die Planung für die kommende Saison und darüber hinaus vorzunehmen. Aufbauend auf einem gesicherten finanziellen Fundament, einer nachhaltigen sportlichen Entwicklung und einer starken Verankerung in der Zürcher Community, soll der Grasshopper Club Zürich wieder als Fussballclub wahrgenommen werden, der seine grosse und erfolgreiche Tradition ehrt und seinen Mitgliedern und Fans Freude bereitet.

Nach dem Ausscheiden von Präsident Sky Sun haben in den letzten Wochen Investorenvertreter zusammen mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der Grasshopper Fussball AG die gegenwärtige Situation neu durchleuchtet und folgende Massnahmen beschlossen:#gc #zürich — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) March 16, 2023

psc 16 März, 2023 14:11