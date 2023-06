Es ist definitiv: Petar Pusic verlässt GC nach 12 Jahren

Nun ist es amtlich: Petar Pusic verlässt die Grasshoppers nach insgesamt zwölf Jahren endgültig.

Der 24-Jährige wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern, wie die Zürcher am Freitagabend bekanntgeben. Pusic stiess 2011 als Junior zu den Hoppers und entwickelte sich zu einer Identifikationsfigur. Nun sucht er aber eine neue Herausforderung.

"Ich danke dem Club, der in all den Jahren immer an meiner Seite war. Hier bin ich gross geworden und habe mit diesen Farben unendlich viele Emotionen erleben können. Dafür bin ich sehr dankbar. Obwohl dies eine schwierige Entscheidung war, ist nun die Zeit für mich gekommen, eine neue Herausforderung anzugehen. Ich wünsche dem Verein und allen GC-Fans eine erfolgreiche Zukunft", wird er bei seinem Abschied zitiert.

GC-Sportchef Bernt Haas sagt: "Wir danken Peti für sein langjähriges Engagement für GC Zürich. Er hat in guten wie in schlechten Zeiten das blauweisse Trikot immer mit Stolz und Leidenschaft getragen und damit den Club deutlich geprägt. Wir sind ihm dankbar für alles, was er für den Verein und seine Fans über viele Jahre hinweg geleistet hat. Für die Zukunft wünschen wir ihm als Mensch und als Fussballer nur das Beste."

psc 16 Juni, 2023 17:57