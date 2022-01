Fix: GC präsentiert den nächsten Neuzugang – aus Portugal

Die Grasshoppers geben kurz vor Start in die Rückrunde einen weiteren Neuzugang bekannt: Der portugiesische Innenverteidiger Tomas Ribeiro heuert bei den Zürchern an.

Der 22-Jährige wechselt von Belenenses SAD zu GC und unterschreibt gleich für viereinhalb Jahre bis 2026. Ribeiro bestritt für seinen Stammklub insgesamt 72 Partien in der 1. Mannschaft. In der aktuellen Saison führte er sein Team bereits mehrfach als Captain an. Nun wechselt er erstmals ins Ausland.

“Mit Ribeiro verpflichten wir einen jungen und dynamischen Innenverteidiger, welcher schon eine gewisse Erfahrung gesammelt hat und sich in unser Spielsystem gut integrieren kann. Wir freuen uns, mit ihm langfristig planen zu können”, sagte GC-Sportchef Seyi Olofinjana zum Transfer.

psc 27 Januar, 2022 10:20